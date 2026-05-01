Первенство России по боксу прошло в Чехове

В Чехове завершились всероссийские соревнования по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Участниками стали более 500 спортсменов из 79 регионов страны.

На ринг спортивного комплекса «Олимпийский» вышли юные боксеры, чтобы показать характер, волю к победе и мастерство. Финалистов и гостей соревнований поприветствовал глава округа Михаил Собакин. Он пожелал участникам честной борьбы и, самое главное, избежать травм.

Перед финальными боями зрители и спортсмены почтили минутой молчания память боксеров, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Среди них — Герой России Игорь Нестеров из Чехова.

Соревнования длились неделю. Московскую область представили 45 боксеров. Один из них — Матвей Дудоров из Чехова. Он занимается боксом пять лет под руководством тренеров Пруткова и Мартюхиной. Матвей признался, что самое трудное для него — это сгонка веса. Юноша уже имеет звания призера ЦФО, Московской области и всероссийского турнира «Спартак». По итогам первенства он завоевал бронзу в весовой категории до 46 килограммов.

Приезжали в Чехов и гости из дальних регионов. Альберт Гучапшев из Кабардино-Балкарской Республики назвал Чехов очень классным городом. Он оценил организацию турнира на отлично и сообщил, что выполнил свою задачу: стал первым номером России.

Спортсмены из Московской области по итогам финалов вошли в тройку лидеров и завоевали 11 медалей. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» имени Александра Поветкина Алексей Усачев по итогам двух боев включен в резерв сборной России. Такие достижения стали возможны в том числе благодаря поддержке администрации округа Чехов и правительства Московской области.