Первенство России по автоспорту среди детей пройдет в Химках

Впервые в Химках состоится первенство России и Открытый Кубок главы по автомобильному спорту среди детей и подростков. Соревнования проведут 9 и 10 августа на стадионе технических видов спорта.

Соревнования по автоспорту всероссийского уровня станут возможностью для юных гонщиков проявить себя и получить ценный опыт. На стадионе технических видов спорта оборудуют специальную трассу, которая соответствует требованиям безопасности. Вход для зрителей будет свободным.

Спортсмены выступят в трех дисциплинах: «ДЗ-Мини», «ДЗ-250» и «Багги-600». Участникам турнира вручат памятные подарки, а призерам — кубки и медали. Одним из организаторов заездов выступит Дом юных техников «Интеграл» имени академика Грушина.

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