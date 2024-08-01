Первенство России по автокроссу пройдет в Химках в августе

Шестой этап первенства России по автокроссу пройдет в Химках. Около 50 юных спортсменов из 10 регионов страны выступят на стадионе Дома юных техников «Интеграл» 9 и 10 августа.

Торжественное открытие состязаний состоится 10 августа в 11:00 на стадионе технических видов спорта в Старбееве. Для зрителей и болельщиков вход свободный. Соревнования пройдут в классах: Д3-микро, Д3-мини, Д3-250 и багги-600. Автогонщикам предстоит проехать пять кругов по километровой трассе на время.

Напомним, в Химках регулярно проходят турниры всероссийского и областного значения. К ним готовят детей на базе современных спортшкол и спорткомплексов, оснащенных новейшим оборудованием. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин уделяет большое внимание развитию этой сферы.

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