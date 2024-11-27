Первенство Подмосковья по синхронному плаванию стартует в Чехове 28 ноября

В городском округе Чехов с 28 по 30 ноября пройдет первенство Московской области по синхронному плаванию. В состязаниях примут участие спортсмены в возрасте от 13 до 20 лет.

Соревнования проведут в городском округе Чехов во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова по адресу: улица Полиграфистов, строение № 30. Они стартуют 28 ноября в 11:00 и продлятся до 19:00. Церемонию открытия запланировали на 16:00. Соревнования 29 и 30 ноября пройдут с 10:10 до 18:00 и с 10:00 до 18:00 соответственно.

Участники первенства Московской области покажут свое мастерство в разных дисциплинах: в произвольной программе, соло, дуэте, в составе акробатических групп.

Всех желающих приглашают посетить спортивное событие и поддержать пловцов, вход свободный.

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