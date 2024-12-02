Первенство Подмосковья по синхронному плаванию прошло в Чехове
В бассейне Дворца спорта «Олимпийский» городского округа Чехов состоялось первенство Подмосковья по синхронному плаванию. Участницами состязаний стали свыше 200 девушек в возрасте от 13 до 20 лет из разных городов региона.
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поприветствовал собравшихся. Он отметил важность этих соревнований, поблагодарил тренеров, спортсменов и трехкратную Олимпийскую чемпионку Ольгу Брусникину за вклад в развитие синхронного плавания в муниципалитете.
«В целом, городской округ Чехов является неофициальной столицей спорта в Подмосковье. Дворец спорта „Олимпийский“, школа бокса. Наши спортсмены показывают высокий класс, экстра-класс. И сегодняшние соревнования — яркое тому подтверждение, что спорт продолжает развиваться не только в городском округе, но и во всей Московской области», — подчеркнул он.
По словам трехкратной Олимпийской чемпионки, президента Федерации синхронного плавания Московской области Ольги Брусникиной, в состязаниях принимают участие уже титулованные спортсмены, которые в прошлом сезоне стали победителями первенств России и летней Спартакиады учащихся.
«Наравне уже с опытными, титулованными спортсменками, такими, как Плеханова Мария, Никитенко Анастасия, выступают начинающие. Они, возможно, в первый раз участвуют в таких соревнованиях», — добавила она.
Юным спортсменкам из Чехова на торжественной церемонии открытия турнира вручили удостоверения и значки «Мастер спорта России».
«Я в свои 15 лет добилась участия на крупных соревнованиях, добилась много золотых медалей, почти все золотые. И надеюсь завоевать олимпийскую медаль», — поделилась победительница соревнований городского округа Чехов Валерия Плеханова.
«Все организовали хорошо. Очень хорошо собирают команды, трибуны поддерживают. Тренеры работают, судьи работают. Никаких поблажек нет», — рассказала бронзовый призер соревнований городского округа Электросталь Алиса Кондренкова.
Синхронистки показали зрелищные выступления в соло, дуэтах, акробатической, комби и групповых программах и упражнениях. Лучших спортсменок наградили грамотами и медалями. Состязания стали отборочными в команду Московской области, в следующем году она выступит на чемпионате страны.
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