Первенство Подмосковья по синхронному плаванию прошло в Чехове

В бассейне Дворца спорта «Олимпийский» городского округа Чехов состоялось первенство Подмосковья по синхронному плаванию. Участницами состязаний стали свыше 200 девушек в возрасте от 13 до 20 лет из разных городов региона.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поприветствовал собравшихся. Он отметил важность этих соревнований, поблагодарил тренеров, спортсменов и трехкратную Олимпийскую чемпионку Ольгу Брусникину за вклад в развитие синхронного плавания в муниципалитете.

«В целом, городской округ Чехов является неофициальной столицей спорта в Подмосковье. Дворец спорта „Олимпийский“, школа бокса. Наши спортсмены показывают высокий класс, экстра-класс. И сегодняшние соревнования — яркое тому подтверждение, что спорт продолжает развиваться не только в городском округе, но и во всей Московской области», — подчеркнул он.

По словам трехкратной Олимпийской чемпионки, президента Федерации синхронного плавания Московской области Ольги Брусникиной, в состязаниях принимают участие уже титулованные спортсмены, которые в прошлом сезоне стали победителями первенств России и летней Спартакиады учащихся.

«Наравне уже с опытными, титулованными спортсменками, такими, как Плеханова Мария, Никитенко Анастасия, выступают начинающие. Они, возможно, в первый раз участвуют в таких соревнованиях», — добавила она.