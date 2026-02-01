Первенство Подмосковья по самбо среди юношей и девушек пройдет в Можайске

В Можайске на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал» стартовало Первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек до 16 лет. Турнир собрал более 300 спортсменов из разных городов Подмосковья, которые борются не только за медали, но и за право представлять область на Первенстве ЦФО в марте.

Соревнования, начавшиеся 31 января, проходят одновременно на шести коврах. Плотный график включает взвешивание, совещания капитанов и напряженные поединки. Награждение победителей проходит по мере завершения состязаний в каждой весовой категории — право на выход на следующий уровень получат первые пять призеров.

Особые надежды на этих соревнованиях возлагаются на самбистов Можайского округа, уже имеющих серьезные достижения. За победу борются Ксения Антонова, Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева, а также юноши Глеб Калугин, Никита Еремин, Кирилл Тарасов, Семен Дородкин и Матвей Долгачев. Как отметил начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Максим Башаев, ФОК «Арсенал», построенный при поддержке губернатора, полностью готов к приему турниров такого уровня: «Инфраструктура позволяет одновременно проводить поединки на нескольких коврах, обеспечивая и зрелищность, и четкий регламент. Это отличная проверка сил перед еще более ответственным стартом».