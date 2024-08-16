Первенство Подмосковья по гольфу прошло в Дмитрове

В спортклубе «Целеево» в Дмитрове прошло первенство Московской области по гольфу. В соревнованиях приняли участие около 70 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет.

Среди лучших спортсменов состязаний оказалась сестры Александра и Снежана Сивовы, Алиса Молоканова, Елисей Антропенко, Марк Пучков и Егор Шаяхметов. Вскоре ребята выступят на первенстве России, которое пройдет в конце августа.

Ранее в регионе предложили открыть секции гольфа в школах. По словам президента Московской областной федерации гольфа Валерия Гаврилова, за пять лет такие кружки появятся в 100 школах, а заниматься там смогут порядка двух тысяч детей.

Напомним, в мае в Дмитрове прошел гольф-турнир для школьников региона «Лига будущих чемпионов». Участие в состязаниях приняли 15 команд.

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