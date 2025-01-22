Первенство Подмосковья по автокроссу прошло в Химках

Второй этап первенства Подмосковья по автокроссу провели на трассе Дома юных техников «Интеграл» в Химках. Участие в соревнованиях приняли 25 гонщиков со всего региона.

Гонщики должны были преодолеть дистанцию за кратчайшее время: от результата квалификационного заезда зависела позиция автомобиля на следующем этапе.

«Воспитанники Дома юных техников „Интеграл“ показали достойные результаты. Они очень талантливые спортсмены и под руководством опытных тренеров с юных лет учатся побеждать», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Кубок Kramar Motosport — масштабное событие в мире автокросса. Многоэтапный чемпионат может включать до 12 туров за один сезон. Химки традиционно принимают от двух до трех этапов первенства.

Победителей определили в нескольких номинациях: классы Д3-Мини, Д3-250 и Багги-600. Лучшие спортсмены получили памятные призы и награды. Первое место во втором этапе первенства заняла команда «ЦСКА» из учебно-спортивного центра «Перово».