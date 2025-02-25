Первенство по зимней спортивной рыбалке пройдет в Серебряных Прудах

На водоеме в Красновских Выселках в ежегодном первенстве по зимней спортивной рыбалке встретятся рыбаки округа. Это событие объединит как опытных профессионалов, так и новичков, готовых продемонстрировать свои навыки ловли рыбы. Соревнования пройдут 9 марта.
Турнир состоится в личном и командном зачетах. Чтобы участвовать в последнем необходимо объединиться троим рыбакам.
Участие в соревнованиях открыто для всех желающих, и предварительная регистрация не требуется. В день турнира достаточно приехать на водоем и зарегистрироваться в зоне, отведенной для судейской коллегии. Организатором мероприятия выступает отдел по физической культуре и спорту администрации округа.
Регистрация команд начнется в 6:30. Старт соревнованиям дадут в 7:00. Победителей и призеров определят по весу пойманной рыбы. Им вручат памятные призы. Участие могут принимать рыбаки от 18 лет.
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