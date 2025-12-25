Первенство по вольной и греко-римской борьбе прощло в Химках

23 декабря в Химках состоялось первенство города по греко-римской и вольной борьбе, собравшее около сотни сильнейших юных атлетов. Воспитанники спортшкол «Виктория», «Альбаго», «Симба» и «Легион» продемонстрировали впечатляющий уровень мастерства, завоевав золотые, серебряные и бронзовые награды.

Соревнования развернулись в трех возрастных группах — среди мальчиков в возрасте от восьми до 12 лет. Опытные судьи и тренеры следили за техникой, силой и ловкостью спортсменов.

Турнир стал ярким итогом года: ребята показали прогресс в навыках, а наставники получили ценную информацию для планирования будущих тренировок. Это событие — важная ступень перед первенствами Московской области и Центрального федерального округа.

Свыше 400 детей занимаются борьбой в Химках. Два международных турнира прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в уходящем году. Химкинские атлеты выиграли бронзовую награду в матче Россия — Белоруссия и серебряную — на соревнованиях стран СНГ, представив Россию и Подмосковье.