Первенство по волейболу прошло в Серебряных Прудах

В округе завершилось открытое первенство по волейболу 3×3, которое проходило на базе спортивного комплекса «Молодежный» с ноября 2024 года по апрель 2025 года. Мероприятие было направлено на популяризацию волейбола и совершенствование тренировочного процесса среди спортсменов.

Участие в соревнованиях приняли команды из разных уголков Московской области, представляющие Серебряные Пруды, Глубокое, Зарайск, Михайлов и Воскресенск. Организаторы первенства отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив в регионе.

«Соревнования проводились по правилам классического волейбола, а победители определялись по количеству набранных очков в круговой системе. По итогам турнира первое место заняла команда „Зарайск-1“, второе — „Глубокое“, и третье — „Серебренные Пруды-2“. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, а все команды получили ценные призы», — сообщил заместитель начальника ПСЧ-207 Государственного казенного учреждения Московской области «Московской областной противопожарно-спасательной службы» Вадим Торбин.