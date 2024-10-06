Первенство по стрельбе из пневматического пистолета прошло в Балашихе

В Балашихе прошло открытое первенство и городской чемпионат по практической стрельбе из пневматического пистолета памяти Героя России Александра Потапова. В соревнованиях приняли участие около 150 человек от восьми лет.

Соревнования прошли в спортивном комплексе имени Е. А. Донской в микрорайоне Дзержинского. Их второй год подряд посвящают Герою России, старшему лейтенанту спецназа Росгвардии Александру Потапову, погибшему в ходе специальной военной операции. Побороться за победу приехали юные стрелки из, Рязани, Твери, Владимирской области и других городов России. Балашиху на соревнованиях представляли участники клуба «Атом».

С приветственным словом выступил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

«Я желаю сегодня каждому из вас победы, желаю показать свое мастерство! Это патриотическое мероприятие несет важную миссию — помнить о наших героях, которые ценой своей жизни приближают победу и мирную жизнь. Ребята через спорт узнают о подвигах наших бойцов — настоящих патриотов нашей родины. Таким был Александр», — сказал Никита Тарасевич.

Практическая стрельба — вид спорта, при котором отрабатываются приемы обращения с огнестрельным оружием. Соревнования состоят из нескольких упражнений, для которых предусмотрены отдельные мишени и препятствия.

Александр Потапов — инструктор группы специального назначения «Витязь», участник специальной военной операции. Александр закрыл собой двух мирных жителей, когда ВСУ 30 августа 2022 года открыли огонь по одному из мирных районов в Изюме. Его посмертно удостоили звания Героя России указом президента Владимира Путина. В тылу у Александра остались жена и трое дочерей, одна из которых появилась на свет уже после гибели Героя.

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