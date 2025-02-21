Первенство по стрельбе из лука прошло в Химках

Первенство округа по стрельбе из лука провели на базе «Арены Химки». Соревнования посвятили спортсменам, отправившимся на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Участие в турнире приняли воспитанники спортивной школы «Химки». Победителей определяли в нескольких номинациях: блочном, классическом и бесприцельном классах. Расстояние до мишени составляло от 12 до 18 метров. Среди спортсменов было много новичков.

«У нас много и начинающих лучников, которые пришли только в прошлом году. Их главная задача заключалась в том, чтобы выйти на минимальную дистанцию — 12 метров», — поделилась президент Федерации Подмосковья по стрельбе из лука Светлана Любанская.

Лучшими в своих номинациях по результатам Первенства стали Элизабета Фридрих, Кирилл Кудрявцев, Екатерина Шевченко, Анна Пугач и Владимир Шебанов.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют развитию спорта. Так, в округе регулярно организуют турниры, эстафеты и состязания, а спортивные школы и комплексы располагают новейшим оборудованием.