Первенство по скандинавской ходьбе прошло в поселке Андреевка в Солнечногорске

На стадионе «Юность» в поселке Андреевка прошло открытое первенство по скандинавской ходьбе «1000 шагов к здоровью». Участие в соревнованиях принимали представители старшего поколения.

Мужчины и женщины демонстрировали свои силы в четырех возрастных категориях: 55-60 лет, 60-65 лет, 65-70 лет и 70-75 лет. Победителей наградили почетными грамотами и медалями, а все без исключения получили сладкие угощения.

«Радостно видеть, как жители старшего поколения активно присоединяются к спортивным мероприятиям, демонстрируя свою приверженность здоровому образу жизни. Скандинавская ходьба — это прекрасный способ поддержать физическую активность и укрепить здоровье, а подобные соревнования создают позитивную атмосферу и мотивируют на дальнейшие достижения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Это событие проводится уже третий год подряд, его главная цель — вовлечь как можно больше жителей в регулярные занятия спортом, способствующие улучшению и поддержанию здоровья.