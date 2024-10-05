Первенство по шахматам пройдет в центре «Юность» в Раменском 3 ноября

Первенство Гжели по быстрым шахматам среди детей 1-4-х классов пройдет в Раменском молодежном центре в поселке Электроизолятор. Принять в нем участие могут спортсмены, которые имеют разряд, соответствующий Федерации шахмат России.

Гжельский шахматный клуб предоставляет детям возможность принять участие в соревнованиях. Для этого нужно иметь разряд не менее 1300 пунктов и учиться в начальных классах. В список допускаются игроки, не имеющие рейтинга.

Турнир пройдет при поддержке комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского округа, молодежного центра, администрации поселка Электроизолятор и Новохаритоновской библиотеки.

В программе запланированы шахматный турнир — семь туров/10'+5» партия, викторина, краски-раскраски, программа «Письмо солдату» и награждение призеров. Им вручат кубки ручной работы гжельских мастеров и медали, а всем участникам — грамоты. Есть вероятность, что появится отдельная номинация для девочек, но при условии, что в категории наберется не менее четырех участниц.

Отметим, с собой необходимо принести сменную обувь. Предрегистрацию можно пройти по ссылке.

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