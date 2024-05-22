Первенство по самбо среди юношей и девушек прошло в Воскресенске

Турнир по самбо в Воскресенске собрал более 50 юных спортсменов. Он прошел рамках всероссийского проекта «Zа Самбо».
Самбисты из Воскресенска провели показательные выступления и спарринги, где продемонстрировали различные техники самбо. Победителей и призеров турнира наградили дипломами и памятными медалями.
«Самбо — уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формируя твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, а наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.
Проект «Zа Самбо» партии «Единая Россия» направлен на развитие, популяризацию и пропаганду самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей культуры страны.