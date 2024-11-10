Первенство по плаванию среди юниоров округа прошло в Химках

Соревнования по плаванию среди юниоров провели в спортивном комплексе «Родина» в Химках. Участие в нем приняли почти 100 воспитанников спортивных школ округа.

В городском округе Химки состоялось первенство по плаванию среди юниоров. Победители войдут в сборную, которая представит муниципалитет на региональных и всероссийских соревнованиях. Место в команде разыгрывалось среди юниоров пяти возрастных категорий.

Победителями состязаний стали Алексей Валов, Владислав Бойко, Олеся Валова, Вадим Мельниченко, Екатерина Троегубова, Яков Федотов, Дарья Васина, Савелий Никитин и Дарья Романская.

Напомним, ранее в городском округе Химки организовали турнир по плаванию для молодых спортсменов «Осенний старт». Химкинские ребята стали победителями соревнований.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».