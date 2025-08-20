Первенство по мотокроссу прошло в Наро-Фоминском округе

В Верее подошло к концу первенство по мотокроссу Наро‑Фоминского округа. Около 150 гонщиков из Подмосковья, Москвы и других регионов страны собрались на трассе, подарив зрителям насыщенное зрелище скорости и борьбы.

Глава округа Роман Шамнэ поблагодарил участников за яркие выступления и честную конкуренцию, отметив, что с каждым годом все больше спортсменов выбирают Наро‑Фоминский округ для старта.

В этом году самый молодой участник — шесть лет, самый старший — более 60. В программу вошли заезды как мужчин, так и женщин. Для последних был организован отдельный заезд.

Отдельная благодарность прозвучала в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева: при его поддержке соревнования проводятся в округе с 2018 года.

По словам Романа Шамнэ, Первенство уже стало традицией и настоящей школой характера, воспитывающей выносливость, волю к победе; организаторы стремятся поддерживать высокий уровень проведения и ежегодно расширяют масштаб мероприятия.