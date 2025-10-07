Первенство по мотокроссу прошло в Ленинском округе

На трассе «Казачий Дозор» в деревне Горки подмосковного Ленинского городского округа состоялось закрытие мотосезона 2025 года. В рамках мероприятия прошло первенство округа по мотокроссу и мини-мотокроссу, собравшее более 200 спортсменов и зрителей.

Соревнования стали финальным аккордом летней серии заездов по питбайку и мотокроссу. На трассе выступили как начинающие гонщики, так и легенды мото-спорта, включая Геннадия Мицъ, Алексея Глухова и Романа Шилова.

«Этот сезон стал по-настоящему ярким и запоминающимся. Уверен, что трасса „Казачий Дозор“ подарила всем гонщикам возможность показать свои лучшие качества, а зрителям — насладиться зрелищными стартами и победными финишами. Спасибо всем гонщикам за профессиональную борьбу, организаторам и волонтерам — за безупречную организацию, а зрителям — за горячую поддержку», — отметил президент Московской областной общественной организации, федерации технических и военно-прикладных видов спорта и патриотического воспитания молодежи Николай Радченко.