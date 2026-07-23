Первенство по мотокроссу пройдет в Химках 25 июля

25 июля на стадионе технических видов спорта в Химках состоятся традиционные соревнования по мотоциклетному спорту. Заезды стартуют в 11:00.

Участниками первенства станут гонщики разного уровня — от начинающих до опытных профессионалов. По итогам заездов определят лучших спортсменов округа. Мероприятие направлено на популяризацию мотоциклетного спорта, привлечение молодежи к активному досугу и здоровому образу жизни.

«Первенство по мотокроссу — отличный пример того, как спорт объединяет поколения: рядом выступают и опытные гонщики, и юные спортсмены. Это мотивирует ребят ставить высокие цели и добиваться их. Поддерживаем развитие таких площадок и будем дальше создавать условия для активного досуга в нашем округе», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Организаторы — спорткомитет Химок, химкинская Федерация мотоциклетного спорта и спортивная школа «Интеграл». Вход для зрителей свободный. Стать болельщиками на спортивном празднике могут все желающие.