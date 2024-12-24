Первенство по лыжным гонкам памяти тренера Харченко прошло в Богородском округе

Традиционные соревнования по лыжным гонкам провели на стадионе «Автомобилист» в Ногинске. В них поучаствовали как взрослые спортсмены, так и дети.

Всего участниками первенства стали 115 спортсменов из семи городов Московской области. Они прошли гонку классическим ходом.

Победителями и призерами стали Андрей Андреев, Никита Комаров, Роман Андреев, Алексей Соколов и Родион Коновалов, а также десятки других спортсменов.

Организовали соревнования специалисты Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Богородского городского округа.

Отметим, что первенство памяти тренера Харченко проходят в Богородском округе ежегодно. Также в муниципалитете регулярно проводят и любительские состязания по лыжным гонкам. В этом месяце состоялась традиционная вечерняя лыжная гонка на стадионе «Труд» в Старой Купавне. Ее проводят с 1981 года.