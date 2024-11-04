Первенство по легкой атлетике провели в Подольске

В Подольске организовали первенство по легкой атлетике ко Дню народного единства. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Подолье» в Ерине.

В первенстве приняли участие 50 спортсменов из Подольска и Новой Москвы. Юноши и девушки от 2009 до 2016 годов рождения состязались в беге на 50 метров, беге с барьерами на 60 метров и прыжках в длину с разбега.

Победителям вручили грамоты и медали.

Первое место заняли три спортсмена из Подольска.

В беге на 60 метров победила Анастасия Печенкина, второе место завоевала Сона Геворкян, а третье — Варвара Иванова.

В прыжках длину с разбега среди девочек 2011–2012 годов рождения лучшей стала Анастасия Печенкина, второй — Василиса Слепцова, а третьей — Анна Алексейчик.

В прыжках длину с разбега среди девочек 2013–2014 годов рождения первое место завоевала Дарья Макарова, второе — Милана Рябцева, а третье — Александра Зернова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».