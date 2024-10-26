Первенство по конному спорту прошло в Химках

Состязания провели в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Наездникам из Химок удалось завевать медали всех трех достоинств. Всего в первенстве приняли участие более 100 спортсменов и Подмосковья старше девяти лет.

Воспитанники спортивной школы «Пони-спорт „Планерная“» получили ценные медали в нескольких категориях. Полина Амина стала чемпионкой детского зачета «Тест для начинающих», вторую ступень пьедестала занял Артемий Гузь, а почетное третье место — у Никиты Пархаева. Золото в зачете «Предварительный приз — дети. Тест А» у Валентины Исаевой, серебро — у Ангелины Сычевой, а бронза — у Вероники Пиняевой. Эта же награда у Ольги Квартальновой в зачете «Предварительный приз — юноши» и у Матроны Матвеевой в зачете «Предварительный приз — дети». Второе место в «Тесте для начинающих» у Марии Орловой.

«Поздравляю наших юных спортсменов с отличным результатом! Желаю им продолжать стремиться к новым победам и мечтам! Ребята не только показали высокий уровень подготовки, но и продемонстрировали настоящий спортивный дух и волю к победе», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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