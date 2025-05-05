Первенство по карате киокусинкай ко Дню Победы прошло в Балашихе

Масштабное первенство по киокусинкай карате под названием «Путь воина», собравшее свыше 200 участников из различных регионов России, состоялось в Балашихе. В числе судей турнира были опытные мастера, в том числе участники чемпионата мира по киокусинкай, проходившего в Токио.

Президент Федерации киокусинкай карате-до Московской области Василий Злобин отметил высокий статус соревнований.

«Этот турнир заслуженно считается престижным, поскольку здесь выступают спортсмены не только из всех уголков Подмосковья, но и из других регионов. Формат открытого турнира позволяет привлекать лучших бойцов», — сказал Злобин.

В состязаниях приняли участие юные каратисты в пяти возрастных категориях от 10 до 17 лет. Победители и призеры первенства смогут войти в состав сборной Московской области и получить возможность выступить на областных соревнованиях, что открывает им путь к дальнейшему спортивному росту.

Президент Балашихинской городской федерации киокусинкай карате-до «ИППОН» Сергей Галактионов рассказал, что турнир проводится впервые и приурочен к празднованию Великой Победы. За победу участники получили заслуженные награды — кубки, дипломы и медали, которые стали символом их упорства и мастерства.

В конце апреля 2025 года в Токио прошли седьмой весовой чемпионат мира по киокусинкай среди мужчин и женщин, а также первенство мира и международные соревнования. Ученики спортивной школы «Орион» добились значительного успеха, завоевав бронзовые медали, что свидетельствует о высоком уровне подготовки российских спортсменов на международной арене.