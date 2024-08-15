Первенство по футболу в формате 8×8 завершится в Чехове 21 августа
Три команды борются за победу на первенстве по футболу в формате 8×8 в Чехове. Финальный матч состоится 21 августа.
Успешно завершили 13-й тур «Народная команда», «Атлант» и «Венюково». Заключительная игра между «Народной командной» и «Атлантом» завершилась со счетом 3:1 в пользу первой.
В другом поединке «Галактикос» обыграл «Спарту». Итоговый счет составил 5:2.
Победителя чемпионата определят 21 августа.
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Первенство по футболу в формате 8×8 завершится в Чехове 21 августа
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