Первенство по футболу в формате 8×8 завершится в Чехове 21 августа

Фото: Медиасток.рф

Три команды борются за победу на первенстве по футболу в формате 8×8 в Чехове. Финальный матч состоится 21 августа.

Успешно завершили 13-й тур «Народная команда», «Атлант» и «Венюково». Заключительная игра между «Народной командной» и «Атлантом» завершилась со счетом 3:1 в пользу первой.

В другом поединке «Галактикос» обыграл «Спарту». Итоговый счет составил 5:2.

Победителя чемпионата определят 21 августа.

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