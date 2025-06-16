Первенство по футболу стартовало в Зарайске

В округе дан старт первенству по футболу в формате 8×8. Шесть местных команд — «ДС Зарайск», «Луч», «ЗОЖ», «LAIM», «ДЮСШ» и «Авангард» — вступили в борьбу за звание чемпионов. Соревнования пройдут по круговой системе, где каждая команда сыграет дважды.

Расписание первого круга игр уже известно и обещает насыщенную программу для любителей футбола. Первые игры состоялись 10 и 11 июня, положив начало турниру. Впереди болельщиков ждет еще много матчей. Второй тур: 17–18 июня, третий тур: 24–25 июня, четвертый тур: 1–2 июля и пятый тур: 8–9 июля.

«Это отличная возможность не только для спортсменов проявить себя, но и для жителей поддержать любимые команды. Призеров первенства определят по числу набранных очков», — отметил организатор турнира Никита Лебедев.

Все матчи, согласно расписанию, будут проводиться на поле с искусственным покрытием, расположенном у лицея № 5. Время начала игр — 19:00 или 20:00. Вход свободный.