Первенство по фехтованию среди юниоров прошло в Химках

Первенство по фехтованию среди юниоров провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Турнир организовали в четь дня рождения двукратного Олимпийского чемпиона Юрия Сисикина.

Побороться за победу на дорожку вышли 61 спортсмен из Химок. Анна Ханамирян стала чемпионкой среди девушек, а Тимофей Московский среди парней.

Спортсмены были особенно замотивированы на победу, так как перед началом соревнований им рассказали о достижениях советского фехтовальщика на рапирах Юрия Федоровича. Небольшая лекция стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«В решающем бою командного турнира против олимпийского чемпиона поляка Франке в 1964 году, проигрывая 2:4, за оставшиеся 12 секунд Юрий Сисикин сумел нанести 3 укола, принеся сборной СССР золотые медали. Хочется, чтобы наши юные спортсмены брали пример с известного фехтовальщика и никогда не останавливались на достигнутом», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Небольшая лекция стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого лета.