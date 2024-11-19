Первенство по фехтованию на шпагах прошло в Воскресенске

Открытое первенство по фехтованию на шпагах прошло среди юношей и девушек 2013 года рождения и моложе. Соревнования организовали совместно с управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск.

По итогам первенства лучшей среди девушек стала Софья Слинкина, а среди юношей — Антон Гричухин.

Отметим, спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию основана в 1965 году. Тогда азы спорта постигали 12 мальчиков и девочек. Среди воспитанников в разные годы были прославленные имена: Александр Бекетов и Александр Глазунов, Алексей и Вячеслав Селины, Сергей Сливка и Антон Авдеев, Юлия Нелюбова и Татьяна Андрюшина, Ян Сидорович и Анастасия Балягина.

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