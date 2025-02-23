Первенство по боксу ко Дню защитника Отечества прошло в Химках

В преддверии Дня защитника Отечества в Химках состоялось первенство по боксу под названием «За веру и Отечество». Турнир прошел на базе Академии бокса Олимпийского чемпиона Александра Лебзяка и собрал участников из 29 городов Московской области.

Юные спортсмены показали свое мастерство, демонстрируя силу, выносливость и технику на ринге. Каждый бой состоял из трех раундов продолжительностью по три минуты. Победителей определяли судьи, учитывая точность, активность и техничность спортсменов.

По итогам соревнований боксеры, тренеры и судьи получили медали и специальные награды «Лучший боксер», «Лучший тренер» и «Лучший судья».

Поздравить участников турнира пришел депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

«Ваши победы и достижения гордость для всего региона. Пусть эти медали, а также ваше упорство, талант и непоколебимая воля к победе станут началом ещё более ярких и успешных страниц в жизни и спортивной карьере», — сказал Федоров.

Бокс, как контактный вид спорта, не только развивает физические качества, такие как сила, координация и выносливость, но и помогает формировать дисциплину, самоконтроль и устойчивость к стрессу. Химкинские боксеры регулярно участвуют в соревнованиях как российского, так и международного уровня, демонстрируя высокий уровень подготовки.