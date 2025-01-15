Первенство по бейсболу в Балашихе дало старт новому сезону 2025 года

Первый матч нового бейсбольного сезона 2025 года прошел на стадионе «Труд» в Балашихе. Три команды спортшколы «Метеор» боролись против трех команд из Щелково.

Турнир прошел среди игроков до 19 лет. Серебро досталось воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» — команде «Вишни».

Отметим, что спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» основали в 2004 году. Она на протяжении нескольких лет входит в топ-5 лучших спортшкол Московской области. Воспитанников здесь обучают футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Спортшкола участвует в нескольких партийных и губернаторских проектах: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей специальной военной операции».