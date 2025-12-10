Первенство по авиамоделированию прошло в Сергиевом Посаде

В физкультурно-оздоровительном комплексе школы № 14 состоялись соревнования по техническому творчеству. Участие в них приняли ребята со всего округа.

Организовали турнир представители центра «Юность». За победу поборолись участники от пяти до 13 лет в четырех возрастных категориях.

Зачет был как индивидуальным, так и командным. Участникам предстояло создать модель по заданным техническим параметрам и запустить ее максимально далеко.

«Пошел большой прорыв в современных технологиях, и мы активно их используем. Например, фотополимерный 3D принтер, лазерные ЧПУ станки, FDM 3D принтеры. Ребята учатся моделировать, конструировать детали для своих подделок, это намного упрощает работу. Ребята уже начинают по-другому мыслить, у них появляется инженерное мышление», — пояснил заместитель директора Центра детского технического творчества «Юность» Кирилл Стрелов.