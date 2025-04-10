Первенство округа по самбо прошло в Воскресенске

В соревнованиях участвовало более 100 юношей и девушек в возрасте от девяти до 13 лет. Турнир стал важной репетицией перед областным первенством, которое пройдет в Люберцах в конце апреля.

Растить здоровое и спортивное поколение — одна из задач партийных проектов, которые реализуются на территории Подмосковья. «Среди них „Успех в единстве поколений“ — патриотический проект, который готовит наше поколение к необходимости защиты Родины». Мы также развиваем направление, которое связано с боевыми искусствами — «Выбор сильных», где ребята разных возрастов показывают свои достижения, успехи», — рассказал президент Федерации самбо Воскресенска Евгений Баранов.

Воскресенску есть, кем гордиться. Среди воспитанников тренера Марии Бариновой — победители чемпионатов России, Кубков Мира и Европы по самбо и боевому самбо.