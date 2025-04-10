Первенство округа по самбо прошло в Воскресенске
В соревнованиях участвовало более 100 юношей и девушек в возрасте от девяти до 13 лет. Турнир стал важной репетицией перед областным первенством, которое пройдет в Люберцах в конце апреля.
Растить здоровое и спортивное поколение — одна из задач партийных проектов, которые реализуются на территории Подмосковья. «Среди них „Успех в единстве поколений“ — патриотический проект, который готовит наше поколение к необходимости защиты Родины». Мы также развиваем направление, которое связано с боевыми искусствами — «Выбор сильных», где ребята разных возрастов показывают свои достижения, успехи», — рассказал президент Федерации самбо Воскресенска Евгений Баранов.
Воскресенску есть, кем гордиться. Среди воспитанников тренера Марии Бариновой — победители чемпионатов России, Кубков Мира и Европы по самбо и боевому самбо.
«Конечно, мы чувствуем поддержку. О нашем виде спорта говорит вся страна. Это очень здорово. Теперь проект „За самбо“ стартует в новом формате, мы совместно с дзюдо представляем „Выбор сильных“ нашей страны», — отметила старший тренер-преподаватель отделения дзюдо и самбо Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Мария Баринова.
Победителей первенства традиционно наградили медалями и почетными грамотами. Но самое главное — все участники приобрели ценный опыт, который поможет им в будущем ставить новые цели и достигать их.