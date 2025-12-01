Первенство округа по самбо прошло в Воскресенске

В Воскресенске 29 ноября прошло первенство округа по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Государственного герба Российской Федерации. Соревнования собрали 85 участников из городских округов Коломна, Озеры, Жуковский, Ступино, Кашира и Воскресенск.

Главный судья соревнований Сергей Кондрашкин отметил высокие достижения воскресенских спортсменов.

«В Воскресенске одна из сильнейших школ по самбо в Московской области. Ребята уже являются победителями и призерами международных соревнований. Для некоторых участников это был первый опыт выступления, что станет отличным стимулом для будущих побед», — подчеркнул он.