Первенство округа по самбо прошло в Воскресенске
В Воскресенске 29 ноября прошло первенство округа по самбо среди юношей и девушек, посвященное Дню Государственного герба Российской Федерации. Соревнования собрали 85 участников из городских округов Коломна, Озеры, Жуковский, Ступино, Кашира и Воскресенск.
Главный судья соревнований Сергей Кондрашкин отметил высокие достижения воскресенских спортсменов.
«В Воскресенске одна из сильнейших школ по самбо в Московской области. Ребята уже являются победителями и призерами международных соревнований. Для некоторых участников это был первый опыт выступления, что станет отличным стимулом для будущих побед», — подчеркнул он.
В результате напряженной борьбы победителями первенства стали: Михаил Зенин, Дмитрий Михеев, Даниил Гришаев, Тимофей Брынза, Максим Котов, Матвей Шленков, Александр Воронцов, Матвей Матвеев, Егор Пузиков, Артем Захаров, Савелий Ботыгин, Адам Алимханов, Анна Ерофеева, Ева Брынза и Софья Омарова.