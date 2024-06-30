Первенство округа по пляжному самбо прошло в Мытищах

На стадионе в парке Мира в Мытищах прошло первенство округа по пляжному самбо. На нем соревновались единоборцы спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» в рамках проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Миссия проекта — развивать, делать популярным и пропагандировать самбо как отечественный вид спорта и важную составляющую российской культуры. Вместе с тем в округе организовывают работу секций самбо, содействуют возведению новых и реконструкции старых спортивных залов.

«Сегодня мы проводим экспериментальные соревнования в рамках мероприятий „Самбо в парках“. В турнире принимает участие ближайший резерв нашей спортивной школы, многие из этих ребят начинают подготовку к первенству России. Мытищи славятся своими достижениями в пляжном самбо. Наша спортсменка Эльмира Кахраманова является действующей чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России. Мы ежегодно делегируем в состав сборной России спортсменов самого высокого уровня». — поделилась заслуженный тренер России, старший тренер сборной Московской области по пляжному самбо Мгер Папян.

Отметим, что спортсмены из Мытищ сегодня являются признанными лидерами Московской области в пляжном самбо.

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