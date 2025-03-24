Первенство округа по мини-футболу прошло в Волоколамске

В Волоколамском округе завершилось первенство по мини-футболу среди мужских команд сезона 2024-2025. На протяжении всего турнира шесть команд боролись за звание сильнейшей, демонстрируя упорство, мастерство и волю к победе.

Итоговая турнирная таблица отразила напряженную борьбу: первое место уверенно заняла команда «Гвардия», набравшая 28 очков. Футболисты «Гвардии» показали стабильную и слаженную игру, что позволило им стать чемпионами турнира. Второе место досталось команде «Интер», которая завершила сезон с 25 очками. Замкнула тройку лидеров команда «Красное знамя», заработав 13 очков.

На четвертой и пятой строчках расположились команды «Федосьино» и «Факел», набравшие 13 и шесть очков соответственно. Замкнула турнирную таблицу команда «СШГ», завершившая сезон с тремя очками.

Кульминацией первенства стал финальный матч, прошедший во Дворце спорта «Лама». В решающей игре встретились главные претенденты на титул — «Гвардия» и «Интер». В напряженной и зрелищной борьбе победу одержала команда «Гвардия» со счетом 4:2. Финал стал ярким завершением турнира и настоящим праздником для всех любителей мини-футбола в округе.

Организаторы отметили высокий уровень соревнований и поблагодарили участников за их самоотдачу, а болельщиков — за активную поддержку.