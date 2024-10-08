Первенство округа по легкоатлетическому кроссу прошло в Чехове

В парковом комплексе культурно-творческого центра «Дружба» 5 октября прошел чемпионат и первенство городского округа Чехов по легкоатлетическому кроссу. Соревнования, организованные на призы спортивного клуба «Гренадил», собрали более 250 участников из различных городов Подмосковья, Москвы и Республики Татарстан.

Торжественную церемонию открытия соревнований украсили приветственные слова начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа Чехов Елены Калуцкой и директора спортивной школы «Витязь» имени Васильева Александра Липко. Несмотря на дождливую погоду накануне, организаторы сумели создать атмосферу праздника и здоровой спортивной борьбы.

Чеховские атлеты продемонстрировали выдающиеся результаты, одержав уверенную победу в неофициальном командном зачёте, завоевав 25 из 42 разыгранных наград. Победители соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, а призеры получили медали и грамоты от генерального спонсора соревнований — спортивного клуба «Гренадил». В качестве дополнительных призов от партнеров были вручены ценные награды, а участникам самой младшей возрастной группы подарили сладкие подарки.

По отзывам тренеров команд-гостей, легкоатлетический кросс в Чехове по уровню организации стал одним из лучших в Московской области, что подчеркивает высокий уровень подготовки и проведения спортивных мероприятий в регионе.

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