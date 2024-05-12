Первенство округа по греко-римской борьбе прошло в Химках | 360°

Подмосковье 12 мая 2024, 10:21 Первенство округа по греко-римской борьбе прошло в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В спортивном комплексе «Юность» состоялось открытое Первенство Химок по греко-римской борьбе. В нем поучаствовали свыше 50 атлетов, разделенных на три возрастные категории.

Спортсмены, представляющие спортивную школу «Виктория», школу борьбы «Легион» и сам комплекс «Юность», соревновались за звание лучших. В итоге, победителями стали Вадим Толкачев, Александр Анфинагентов, Ибрагим Рустамов, Миран Юнусов, Федор Дедин, Радомир Абдуназаров, Лев Ким, Эрзат Суйунбеков, Артем Царев, а также Ибрагим Расулов и Даниил Егоров.

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Депутат из Химок Владимир Суслов поздравил победителей и отметил регулярные успехи спортсменов на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровней. Он пожелал всем участникам новых спортивных достижений.

Стоит отметить, что турнир прошел на обновленной базе спорткомплекса «Юность». В прошлом году здесь провели значительные работы по модернизации: укрепление фундамента, стен и кровли, обновление систем коммуникаций, расширение раздевалок и тренерской, ремонт фасада и организация нового входа. Кроме того, благоустроена прилегающая территория.

На данный момент в спорткомплексе действуют секции по различным видам спорта, включая футбол, мини-футбол, теннис, каратэ, художественную гимнастику, спортивное ориентирование и общую физическую подготовку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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