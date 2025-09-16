Первенство округа по футболу прошло в Зарайске

В округе завершилось первенство по футболу в формате 8×8. Участие приняли шесть команд, что превосходит прошлогодний показатель в четыре коллектива.

Соревновательная система предполагала проведение каждой командой по два матча с каждым из соперников, однако чемпион определился досрочно. В девятом туре ключевым стал матч между командами «ЗОЖ» и «Луч». Поражение «ЗОЖ» в этой встрече лишило их шансов на первое место и автоматически обеспечило команде «ДС Зарайск» золотые медали и звание чемпионов первенства еще до завершения всех запланированных матчей.

Команда «ЗОЖ» завоевала «серебро». Футболисты из Гололобовского территориального управления заняли третье место. За пределами призовой тройки расположились коллективы «Авангард», «LAIM» и команда «Надежда». Торжественная церемония награждения призеров и чемпионов, а также вручение индивидуальных наград лучшим игрокам первенства запланированы на период после проведения Кубка закрытия, который состоится 21 и 28 сентября. В рамках церемонии будут подведены окончательные итоги турнира и отмечены самые яркие моменты.