Первенство «Мособлпожспаса» по стрельбе из винтовки прошло в Павловском Посаде

На манеже спорткомплекса в Павловском Посаде прошло первенство «Мособлпожспаса» по стрельбе из пневматической винтовки. Этот вид состязаний входит в спартакиаду для спасателей и призван укреплять их физическую форму, отметили в ведомстве.

«Острое зрение, собранность и спокойствие, которые тренирует этот вид спорта, ценились во все времена, а пожарным и спасателям они просто необходимы, чтобы свободно ориентироваться при проведении поисково-спасательных операций, организуемых зачастую в темное время суток, четко и слаженно действовать в случае пожара или чрезвычайной ситуации», — пояснил начальник госучреждения Мянсур Якубов.

О программе соревнований рассказал начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин. Всего в первенстве участвовали 10 команд, в каждой из них было по пять участников.

На огневые рубежи выходило по одному человеку от каждой. Им давалось три пробных выстрела в одну мишень на расстоянии 10 метров, а затем пять контрольных.

«Для общекомандного результата в зачет шли четыре лучших попадания. Медали в личном первенстве разыгрывались между участниками, показавшими лучшие результаты», — добавил Кангин.

По итогам турнира лучшим стрелком стал представитель территориального управления № 6 Роман Корнеев. Второе место досталось стрелку из подразделения № 5 Дмитрию Василенко. Бронзу получила также сотрудница теруправления № 5 Мария Вежнина.

В общекомандном зачете лидерами стали спасатели из отделения № 5, вторыми и третьими — из № 6 и № 9 соответственно.