Первенство «Мособлпожспаса» по гиревому спорту провели в Павловском Посаде

Первенство по гиревому спорту среди работников Московской областной противопожарно-спасательной службы провели в Павловском Посаде. Подобные соревнования позволяют спасателям поддерживать себя в отличной физической форме.

По словам начальника учебного центра «Мособлпожспаса» Александра Гаврилова, состязание сильнейших гиревиков из подразделений противопожарно-спасательной службы проводится уже восьмой год. Каждый участник стремится продемонстрировать лучшие спортивные результаты, установить новые рекорды и завоевать победу.

«В ходе первенства спортсмены состязались в двух видах программы: рывок гири одной рукой и толчок двух гирь от груди. На одно упражнение участникам первенства отводилось 10 минут. В результате состязаний победила команда территориального управления № 6, второе место заняла команда теруправления № 9 и третье место присудили команде теруправления № 1», — рассказал Гаврилов.

Он добавил, что победители первенства получили кубки и грамоты.

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