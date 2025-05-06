Первенство Московской области по синхронному плаванию прошло в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова» провели соревнования по синхронному плаванию среди юношей и девочек до 13 лет. На этот раз в мероприятии приняли участие более 250 юных спортсменов, которые выступали в двух основных дисциплинах.