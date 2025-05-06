Первенство Московской области по синхронному плаванию прошло в Чехове
Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова» провели соревнования по синхронному плаванию среди юношей и девочек до 13 лет. На этот раз в мероприятии приняли участие более 250 юных спортсменов, которые выступали в двух основных дисциплинах.
Свои навыки в номинациях «Комби» и «Соло» продемонстрировали более 200 спортсменов из 13 муниципальных округов Московской области: Балашихи, Ленинского, Долгопрудного, Королева, Можайска, Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуева, Реутова, Рузы, Серпухова, Чехова, Электростали.
На торжественном открытии присутствовали почетные гости города: заместитель главы Чехова Вадим Шевырев, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации округа Елена Калуцкая и другие.
Зрители могли посмотреть индивидуальные выступления и поддержать юные дарования.