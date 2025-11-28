Первенство Московской области по синхронному плаванию началось в Чехове

Соревнования проходят во Дворце спорта «Олимпийский» с 26 по 29 ноября. На торжественном открытии присутствовали глава Чехова Михаил Собакин, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, вице‑президент Федерации синхронного плавания Московской области Анатолий Погорелов, директор Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Московской области Наталья Максименко.

Традиционно площадкой для проведения состязаний уже несколько лет является Дворец спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. В этом году участие в турнире принимают свыше 250 спортсменов из 37 команд, представляющих 16 муниципалитетов Подмосковья.

Спортсмены соревнуются в 15 дисциплинах. К участию допускаются девушки 13-15 лет, юноши 13-16 лет, юниорки 15-19 лет и юниоры 15-20 лет.