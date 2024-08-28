Первенство Московской области по шахматам стартовало в Одинцове

Пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Первенство Московской области по шахматам проходит в Одинцовском округе. Всего в соревнованиях принимают участие 232 спортсмена. Победителей определят в трех видах: классических шахматах, рапиде и блице.

В первенстве принимают участие шахматисты в возрасте до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Заключительные партии по классическим шахматам и блицу состоятся 31 августа. Победителей по рапиду определят 1 сентября.

Лучшие игроки, занявшие первые места, будут представлять Московскую область на первенстве Центрального федерального округа. Чемпионат состоится с 25 октября по 5 ноября в Иванове.

Также в дополнительной программе первенства 25 и 26 августа проводился судейский семинар, а 27 и 29 августа — блиц-турниры для всех желающих.

Отметим, что соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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