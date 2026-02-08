Первенство Московской области по художественной гимнастике стартует в Орехово-Зуеве

В городе Орехово-Зуево на базе дворца спорта «Восток» стартовали соревнования первенства Московской области по художественной гимнастике. Более 300 спортсменок из различных регионов России собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и побороться за звание лучших.

Участницы в возрасте от пяти лет и старше представят как групповые, так и индивидуальные выступления. Судьи всероссийской категории будут оценивать их мастерство и артистичность.

Одной из участниц соревнований стала Мария Клюшина из Нижнего Новгорода. Ей 18 лет, и она уже мастер спорта по художественной гимнастике. «Хотела стать балериной, но в моем городе не было такой возможности, и пришла в гимнастику», — поделилась Мария. За 15 лет она участвовала в чемпионатах Приволжского округа и всей России, выступала на международных соревнованиях в Белоруссии.

Соревнования продлятся три дня. Победители отправятся на всероссийские соревнования «Возрождение», которые пройдут в конце января в Ульяновске.