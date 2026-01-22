Первенство Московской области по дзюдо прошло в Орехово-Зуеве

Дворец спорта «Восток» в городском округе Орехово-Зуево принял Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 18 лет. Соревнования собрали около 300 дзюдоистов из более чем 30 городов Подмосковья.

Среди представленных муниципалитетов были Волоколамск, Дмитров, Щелково, Можайск, Раменское, Чехов, Одинцово и другие.

«Спортсмены, безусловно, продемонстрировали высочайшую технику, силу духа, подготовку, и волю к победе, борясь за звание сильнейших в своих весовых категориях. Результаты этого первенства имеют стратегическое значение, так как победители и призеры получают возможность представлять нашу Московскую область на более высоких всероссийских соревнованиях», — сообщили организаторы.

По итогам напряженных поединков победители и призеры были награждены почетными медалями и грамотами.