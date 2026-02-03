Первенство Московской области по дзюдо прошло в Орехово-Зуеве
В минувшие выходные Дворец спорта «Восток» стал главной ареной Подмосковья для юных спортсменов. Здесь состоялось Первенство Московской области по дзюдо среди мальчиков и девочек в возрастной категории до 13 лет.
Соревнования такого уровня являются важным этапом в карьере начинающих спортсменов, позволяя выявить сильнейших для формирования сборной региона.
«Турнир поразил своим охватом: за право подняться на пьедестал боролись 570 юных атлетов. География участников охватила практически все Подмосковье — своих лучших воспитанников прислали секции и школы из 46 городов. В числе фаворитов и самых многочисленных делегаций выступили команды из Чехова, Серпухова, Электростали, Дмитрова, Реутова и Мытищ», — сообщили организаторы.
По словам тренера, несмотря на юный возраст, участники продемонстрировали техничную борьбу.