Первенство Московской области по биатлону прошло в Дмитрове

Областные состязания по биатлону провели в Центре зимних видов спорта в Дмитрове. Участниками стали 160 спортсменов Подмосковья.

В первенстве поучаствовали юноши и девушки 15-16 лет. Также в дисциплине «гонка» состязались спортсмены 13-14 лет.

Победители и призеры получили медали и грамоты. Спонсоры вручили им памятные подарки.

Биатлонисты из Дмитрова Мирослава Алагизова и Мария Прудникова заняли третье и шестое места. Они выступали от спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.».

«Поздравляю призеров и победителей с их достижениями! В этом сезоне организаторам и участникам приходится сталкиваться с капризами погоды. Это еще раз доказывает, что даже в непростых условиях можно добиться успеха, если есть стремление и воля к победе», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.