Первенство Московской области по бадминтону прошло в Раменском округе

Юноши и девушки до 15 лет показали свое мастерство в спортивном комплексе «Борисоглебский». За медали боролись ребята из 12 регионов России.

Соревнования направлены на популяризацию и развитие спорта среди молодежи.

«Участие приняли самые лучшие, самые сильные спортивные школы и лучшие спортсмены Московской области, 95 человек», — рассказал главный судья первенства Дмитрий Тютюнников.

Два юниора встретились в финальных играх — спортсмены из Воскресенска и Красноармейска. Победа в первенстве среди юношей досталась Дмитрию Волкову. Бадминтон в его жизни появился совершенно случайно.

«Судьба привела меня в этот спорт. У меня есть старший брат, я один раз зашел в зал посмотреть, как он тренировался, и мне понравилось. Это не первое мое первенство, я участвую с 11 лет. В 2024 и 2025 годах я тоже становился победителем», — поделился Дмитрий Волков.

Победа на областном первенстве стала для Дмитрия очередным подтверждением, что он на верном пути: семь лет тренировок, десятки соревнований и теперь — возможность продвинуться дальше к российскому уровню. А для Московской области бадминтон за последние годы действительно превратился в одно из заметных спортивных направлений. В Раменском муниципальном округе его развитию дали новый импульс после создания Центра бадминтона и проведения в 2016 году чемпионата мира.

«Люди, когда увидели уровень мастерства спортсменов мирового уровня, поняли, насколько зажигателен, интересен, многопланен и многопрофилен этот вид спорта. Упрощенное представление о нем как о „пляжном“ или „дачном“ перебрасывании волана было разрушено. Люди поняли, что это сила, красота, здоровье, что это будущее Подмосковья, будущее Раменского», — рассказал председатель «Московской областной федерации бадминтона» Виктор Пронин.

Первенство показало: интерес к бадминтону в Подмосковье только растет. Для кого-то этот турнир стал первым серьезным стартом, для кого-то — очередной ступенью к большой спортивной карьере.