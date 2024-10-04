Более 50 спортсменов приехали на областное первенство по фехтованию в Химках

Саблисты Московской области сразились за место на пьедестале почета. Первенство, собравшее более 50 участников, прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» городского округа Химки.

Спортсмены из Химок стали чемпионами и призерами соревнований. Савелий Лазарев победил в личных выступлениях, почетное третье место у Кирилла Блинова. Золото женского турнира у Кристины Ильиной, а бронзовую медаль забрала Виктория Точенова.

Помимо этого, спортсмены из Химок отличились в командных состязаниях. Среди юношей победила команда в составе: Савелия Гладилина, Владимира Беляева, Максима Головинского и Кирилла Блинова. Почетную третью ступень заняли фехтовальщики: Никита Сидоров, Марк Хуруджи, Демид Голеус, Петр Лебедев. Среди девушек победу одержали Виктория Точенова, Кристина Ильина, Ксения Власова и Злата Волощенко. Серебро в командном зачете у Анастасии Пудовой, Анны Колодиец, Евы Орловой и Киры Бойченко.

Всего в первенстве приняли участие более 50 спортсменов в возрасте до 15 лет из всей области.

«Искренне поздравляю наших спортсменов и тренерский состав. Я считаю, что ваши достижения — отличная мотивация для дальнейших свершений. Желаю не останавливаться на достигнутом, удачи, сил и выносливости», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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