В соревнованиях приняли участие 700 сильнейших бойцов из 19 стран мира. Универсальный бой известен как «русский бой». Его основали в 1996 году под руководством спортсмена Сергея Новикова.

«Такие первенства — возможность улучшить свое мастерство, это хороший импульс для усердных тренировок и новых побед», — сказала глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Президент Владимир Путин всегда отмечает, что Россия — за спорт вне политики. Страна выступает за развитие и честную борьбу.

Спортсмены из Домодедова успешно выступили и показали отличные результаты. В разделе «Лайт» Дарья Плесинова, Екатерина Вальчук и Абдумалик Шадманов заняли первые места, Виктор Лишик — второе, а Назар Агеев и Артем Рожнов — третье. В разделе «Классика» лучшими стали Екатерина Вальчук, Абдумалик Шадманов, Дарья Плесинова, Амина Васильева и Артем Рожнов. Никита Филатов, Тимофей Казмирчук и Алена Леонова завоевали второе место, а Ильяс Васильев, Николай Хроповицкий, Назар Агеев и Амир Самигуллин — третьи места.

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